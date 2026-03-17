飼い主さんの『寝坊』だけは、絶対に許さない…！？二度寝させまいと全力で起こしにくるペキニーズさんのお姿が話題になっているのです。 思わずニヤけてしまうほど一生懸命なその光景は記事執筆時点で120万回を超えて表示されており、5.3万件のいいね、多くの反響が寄せられることとなりました。 【動画：朝、起きる時間になると『犬』がやってきて…『寝坊は絶対に許さない』まさかの光景】 『寝坊』は絶対許さない犬