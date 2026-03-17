帰省したお姉ちゃんが声を掛けたら、シニア犬が嬉しそうな表情でお返事してくれて…？愛にあふれた光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で9万3000回再生を突破。「幸せそう」「すごくほっこり」といった声が寄せられています。 【動画：寝たきりのおじいちゃん犬→帰省した姉が『名前』を呼んだ結果…思わず涙が出る『表情の変化』】 シニア犬とお姉ちゃんの再会 Instagramアカウント「sarorin」に投稿されたのは、お姉ちゃん