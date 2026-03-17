京都アニメーション放火殺人事件の青葉真司死刑囚をめぐり、大阪高裁は３月１７日付けで、青葉死刑囚本人の控訴取り下げを「有効」とする決定を下しました。 弁護側は「控訴取り下げは無効」と申し入れていましたが、申し入れは退けられた形で、青葉死刑囚の死刑が確定した状態が維持されることになります。 ２０１９年７月に京都アニメーション第１スタジオに放火し、３６人を殺害するなどした青葉真司死刑囚