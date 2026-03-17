世の中のありとあらゆるものを忖度なしに検証し、独自ランキングを紹介するMBS「サタプラ」の『ひたすら試してランキング』。 【写真を見る】可能性は無限大？「冷凍シューマイ」1位～5位をイッキ見! MBS清水麻椰アナウンサーが「冷凍シューマイ」を徹底調査。ひたすら試してわかった、“サタプラ的おすすめベスト５”を発表した。 中華の達人が力説「薄い皮が一枚あることによって可能性は無限大