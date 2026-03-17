女優の泉ピン子（78）が16日放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。熱海に購入したマンションの価格をぶっちゃけた。この日、演出家でタレント・テリー伊藤とともに出演。ピン子は2010年に静岡県熱海市に移住。テリーが「何してんの夜？7時半に真っ暗になっちゃうから」と聞くと、ピン子は「冗談じゃない、あんなとこ。橋田寿賀子が“越してこいって言うから越したけど”」とボヤキつつ、「あの