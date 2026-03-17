歌手相川七瀬（51）が17日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。ブラジルの盆踊りで大人気になっていることを告白した。MCハライチ澤部佑が「相川さん、海外でなんか『夢見る少女じゃいられない』がスゴい話題になっていると」と振ると、画面には昨年9月、ブラジルのロンドリーナの祭りで相川の音楽がダンスミュージックになって、大勢の人が盆踊りを踊っている映像が流れた。相川は「ブラジルの盆踊りで