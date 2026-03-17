◆オープン戦ロッテ―阪神（１７日・ＺＯＺＯマリン）阪神の先発・才木浩人投手が、５回２安打１失点６奪三振の好投を披露した。立ち上がりから最速１５４キロの直球でロッテ打線を押し込んだ。２回の先頭・ポランコに右翼席へ先制ソロを浴びたが、その後も安定した投球。フォークやスライダーでも三振を奪い、ＷＢＣに出場していた坂本とのコンビで、先発が決定的な３１日・ＤｅＮＡ戦（京セラドーム大阪）に向けて、仕上が