米歌手テイラー・スウィフト（36）が15日、婚約者の米プロフットボールリーグ（NFL）カンザスシティー・チーフスのトラビス・ケルシー（36）とともにアカデミー賞授賞式後のアフターパーティーをはしごしていたことが分かった。アカデミー賞当日のロサンゼルスでは、複数の大規模なパーティーが開催され、授賞式への出席とは関係なく多くのセレブがいくつものパーティーをはしごして楽しむことで知られる。スウィフトとケルシーも