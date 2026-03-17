「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が17日、Xを更新。米国によるイラン攻撃をめぐり、自身の思いをつづった。ひろゆき氏は「TEHRAN TIMES」（テヘラン・タイムズ）と英字で書かれ「Trump，Look Them in the Eyes」（トランプよ、彼ら彼女らの目を見よ）という見出しが記され、多くの子供たちの顔写真が掲載されている画像を添付。「アメリカの爆撃によって亡くなった、イラン・ミナブ小学校の子ど