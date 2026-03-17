jaybeは3月16日、暗号資産の保有実態および新NISAとの意識差に関する調査結果を発表した。調査は2026年2月18日〜2月25日、20代以上の日本在住者878名を対象にインターネットで行われた。○「新NISAはする、暗号資産投資はしない」約5人に1人全体878名のうち、「新NISAを利用しているが暗号資産は現在保有していない」のは196名(22.3%)だった。新NISAと暗号資産の保有状況暗号資産未保有者のうち、NISAを利用している人の割合は37.7