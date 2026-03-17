「磐梯山温泉ホテル by 星野リゾート」(福島県耶麻郡)は4月9日〜6月30日、「会津よっぱら日本酒祭り」を開催する。お祭り気分で楽しく日本酒を堪能同ホテルが位置する会津は、県内の酒蔵の約半数にあたる約30蔵がある酒処。毎年4月から5月中旬にかけて、新酒の出来栄えを競う「全国新酒鑑評会」で、福島県は都道府県別金賞受賞蔵数において、2012酒造年度から9連覇を達成した。2022酒造年度と2023酒造年度では惜しくも1位を逃した