ファミリーマートは3月17日、「PIERRE HERMÉ Anthology(ピエール・エルメ アンソロジー)」監修商品の第4弾として、新商品3種を全国のファミリーマートで発売した。「マカロン サンド イチゴ&バニラ」(268円)、「チョコレート&ヘーゼルナッツドリンク」(330円)、「ザ・タルト チョコレート&コーヒー」(298円)同社では、2025年1月から「ファミマルSweets」の新しいスイーツシリーズとして、古き良き時代のパティス