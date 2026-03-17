【COMBAT ARMORS MAX11 1/72 Scale ソルティック HT128 ビッグフット】 7月 発売予定 3月17日 予約受付開始 価格：7,150円 マックスファクトリーは、1/72スケールプラモデル「COMBAT ARMORS MAX11 1/72 Scale ソルティック HT128 ビッグフット」を7月に発売する。価格は7,150円。3月17日から予約受付を開始した。 本製品はTVアニメ「太陽の牙ダグラ