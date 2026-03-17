【楽天ブックス：BANDAI SPIRITS ガンプラ商品 販売再開】 3月17日16時 販売再開 「MG 1/100 FAZZ Ver.Ka」 楽天ブックスにて、BANDAI SPIRITSのガンプラが3月17日16時より販売再開を予定している。 今回確認できた商品は、「ガンダム・センチネル」より「MG 1/100 FAZZ Ver.Ka」、「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」より「MG 1/100 RX-93 vガンダム Ver.Ka」「PG UNLEASHED 1/60 νガンダ