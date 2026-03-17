エレコムは17日、外付けBlu-rayドライブについて、現在の在庫をもって販売を終了すると発表した。販売終了日は2026年6月30日を予定しているが、「在庫状況により、時期が前後する」とのこと。さらに、「これまでお引き立てを賜りましたことを心より御礼申し上げます」とコメントしている。 対象製品の型番は以下の通り。 LBD-PWA6U3CLBK LBD-PWA6U3LBK LBD-PWA6U3LWH LBD-PWB6U3CMGY LBD-PWB6U3CM