【新華社貴陽3月17日】中国貴州省では春を迎え、桃の花が咲き、茶畑で新芽が芽吹くなど、山々や田畑に春の彩りが広がっている。「花見経済」から「茶葉経済」まで、農村振興に向けた活気あふれる春の光景が広がっている。畢節（ひっせつ）市威寧イ族回族ミャオ族自治県竜場鎮樹舎社区（コミュニティー）ではこのところ、4千ムー（約267ヘクタール）余りの桃の花が見頃を迎えている。ピンク色の花と緑の山々、民家が織りなす田