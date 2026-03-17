ポケモン公式ベビーブランド「モンポケ」の最新アイテムを紹介する『monpoke 2026 SPRING／SUMMER LOOKBOOK』が公開された。ベビー・キッズ向けアパレルをはじめ、収納雑貨、タオル、ベビー用マグなど多彩な新商品を掲載。今後、掲載アイテムは順次展開される。【写真】夏を楽しもう！「モンポケ」浮き輪やプールグッズも登場「モンポケ」は2019年に誕生したポケモン公式ベビーブランドで、ブランドテーマは「はじめまして、を