地方競馬全国協会は17日、令和7年度第3回調教師・騎手免許試験の新規合格者を発表した。4月1日付で交付される。（年齢は4月1日現在）大井・沢厩舎の西優哉厩務員が騎手候補生以外からただ1人、騎手免許試験に合格した。三野宮勇調教師補佐（大井・渡辺和）は岩手の元騎手。父は岩手の三野宮通師で父子で現役調教師になる。▽調教師三野宮勇（41＝大井）鈴木教介（のりゆき、46＝大井）▽調教師補佐土山哲治（52＝浦和）▽騎