パドレスのダルビッシュ有投手【ニューヨーク共同】ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で日本代表のアドバイザーを務めた米大リーグ、パドレスのダルビッシュ有投手が16日、日本が準々決勝で敗退したことについて、自身のX（旧ツイッター）に「間近で見ていた分、悔しい結果になったことに胸が痛む」などと投稿した。ダルビッシュは2023年大会で、日本の優勝に貢献した。昨年10月に右肘手術を受けてリハビリ中のため、