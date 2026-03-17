お笑いタレントのだいたひかるが16日、自身のアメブロを更新。息子のために弁当作りを再開したことを明かした。【映像】山田花子（51）、誕生日のお弁当に絶賛の声この日、だいたは「お弁当復活です」と報告し「ワンタンの皮で作る春巻き」や「卵焼きや、ミートボール」が入った手作り弁当を公開。「ママのお弁当が、良いと言うけれどこんなんだよメニュー」とお茶目にコメントしていた。その後、更新したブログでは「先週