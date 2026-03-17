お笑いコンビ・ドンデコルテの小橋共作（36）が16日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演。M−1特需で給料が「20〜30倍」になったと明かした。ドンデコルテは、昨年の漫才日本一決定戦M−1グランプリで準優勝。小橋は「めちゃくちゃ売れてて。テレビに出続けてる。給料計算したら、今までの20〜30倍もらえる」と話した。仕事が殺到し浮かれている小橋。一方で、この日ともに出演した相方の渡辺銀次