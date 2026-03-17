日本テレビ系「月曜から夜ふかし」が１６日放送され、ＭＣのマツコ・デラックスが欠席。ＭＣコンビを組むＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴ・村上信五が１人で進行を担った。マツコは入院中であることを先月公表し、首の手術を受けたことを明かした。冒頭のテロップで「本日はマツコ欠席です」と説明。村上は「変な感じやで、いつもはね、こっち（右隣）におるからね。真ん中に立つのも変な感じやし」と違和感を訴えつつ、マツコの近況を