「ペット可賃貸の審査で飼い猫の写真出すみたいな話聞くけど、やんちゃそうなら落ちるのかな」【写真】この写真も審査には通らない！？そんなユーモアあふれる投稿がXで話題を呼んだ。投稿したのは、猫5匹と暮らす「もきゅ」さん（@anchan20180825）。きっかけは、別のユーザーが「賃貸審査用に、なるべく大人しく見える写真を撮った」と投稿していたのを目にしたことだった。「猫の写真提出があることにも驚きましたし、皆さんが