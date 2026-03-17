中仏ハイレベル経済・財政・金融対話の中国側リーダーを務める何立峰国務院副総理は3月16日、パリで開催された中米経済貿易協議の後、同対話のフランス側リーダーを務めるロラン・レスキュール経済・財務・産業主権・エネルギー主権・デジタル主権大臣と会談し、両国の最近の経済・財政・金融協力や双方が共に関心を持つ問題について、踏み込んだ意見交換をおこないました。 何副総理は、「中国はフランスと共に、両国の経済や財政