クルマに貼られた「謎のクローバー」本当の意味わかる？街中を走るクルマには、ドライバーの特性を周囲に知らせるための様々なマークが貼られています。免許を取り立ての人がつける「若葉マーク（初心者マーク）」や、ご高齢のドライバーがつける「もみじマーク・四つ葉マーク（高齢者マーク）」はすっかりお馴染みですが、一方で青地に白い「四つ葉のクローバー」が描かれた丸いステッカーの認知度は、それらほど高くないかも