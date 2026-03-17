パーラ氏が感謝「応援ありがとう。私たちはベストを尽くす」野球日本代表「侍ジャパン」を準々決勝で下したベネズエラ代表は16日（日本時間17日）、準決勝でイタリア代表に勝利し、初の決勝進出を決めた。試合後、元巨人のヘラルド・パーラ一塁コーチは「日本のファンは世界一と言ってもいい」と振り返った。パーラ氏は2019年途中にナショナルズに移籍し、世界一に貢献した。2020年に巨人入り。怪我にも苦しみ47試合の出場で4