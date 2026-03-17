宮崎県警日向署は17日、同署管内で建設業者に病院関係者や卸業者をかたり、病院の代理で商品購入の代金を振り込ませる特殊詐欺の手口が確認されたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。同署が紹介した手口の一例によると、まず固定電話に病院の副院長を名乗る男から電話があり、リフォームに関する相談をされる。副院長の携帯電話番号を聞き、後日、病院で打ち合わせをすることが決まる。翌日、副院長から急に電話で「消毒液