大阪・関西万博の公式キャラクター・ミャクミャクのグラビア写真集『I myaku you.』が、万博開幕1周年となる4月13日に発売されることが決定。ミャクミャクのグラビアショットが話題となっている。【写真】ミャクミャク、衝撃のグラビアポーズベッドやビーチであらわな姿『I myaku you.』は、ミャクミャクの魅力・かわいさを余すことなく詰め込んだ、ファン必見の渾身の1冊。タイトルには、“みんなの脈（鼓動）をドキドキ・