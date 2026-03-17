ことし、活躍が期待される人をモデルにした五月人形、「今年の期待大将」がお披露目となりました。17日、お披露目されたのは老舗人形メーカーが作ることし、活躍が期待される人をモチーフにした五月人形「今年の期待大将」です。高市首相や小泉防衛相のほか、WBCで活躍した大谷翔平選手や山本由伸選手など、野球選手5人の人形も飾られました。人形の久月 横山久俊社長「世の中が明るくなってほしいという願いを込めて（7人を）選ば