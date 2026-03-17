タレントの辻希美が17日、都内で行われた日清シスコ『おいしい全粒穀物』シリーズ記者発表会に登壇した。【全身ショット】かわいい！花柄ワンピースを着た辻希美「10代のときから食物繊維を意識はしているつもりだけど今の自分の必要量はわかっていない」という辻は、イベントで欧米を中心に注目され、食物繊維を積極的に摂取する「ファイバーマキシング」について管理栄養士・関口絢子氏からオートミールを使用したレシピの試