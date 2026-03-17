公正取引委員会は16日、北海道のテレビ局に対し、フリーランス法上の違反があったとして再発防止などを求める勧告を行いました。テレビ局に対しては全国で初めてとなります。勧告を受けたのは、札幌市に本社を置く「テレビ北海道」です。公正取引委員会によりますと、テレビ北海道は2024年11月1日から去年7月15日までの間、番組制作などを委託したフリーランスのカメラマンやディレクターなど33人に対し、報酬額や支払期日などの取