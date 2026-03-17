【ワシントン共同】トランプ米大統領は16日、イラン攻撃について元米大統領の一人と会話し「私がやれば良かった」と称賛されたと述べた。一方、CNNテレビは存命の元大統領であるクリントン、ブッシュ（子）、オバマ、バイデン各氏の側近らがトランプ氏の主張を否定したと報じた。ホワイトハウスで記者団から同じ共和党のブッシュ氏かと尋ねられたトランプ氏は「ノー」と回答。クリントン氏かと聞かれると「言いたくない」とし