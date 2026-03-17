実演で使われた「通訳モード」のタブレット画面＝2月、大阪市都島区兵庫県豊岡市の温泉地・城崎で、人工知能（AI）アバターが通訳や観光案内を担うインバウンド（訪日客）向けタクシーの実証実験が行われている。AIアバターは国内では観光案内所などへの設置が中心で、移動中に使う例は珍しい。訪日客の増加で観光目的のタクシー利用が伸びる中、地方では多言語対応が可能な運転手の確保が難しく、意思疎通が課題だ。実証は、