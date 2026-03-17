今春卒業予定で就職を希望する大学生の2月1日時点の内定率は、前年同時点より0.6ポイント減の92.0％だったことが17日、文部科学、厚生労働両省の調査で分かった。文科省の担当者は「微減したものの、引き続き高い水準にある」としている。調査は国公私立大62校を抽出して実施。男子は0.7ポイント減の90.9％、女子が0.4ポイント減の93.4％だった。文理別は文系が0.8ポイント減の91.9％で、理系は0.4ポイント増の92.8％。地域