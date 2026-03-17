大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」のグラビア写真集が、万博開幕から１年となる４月１３日に発売される。沖縄ロケを敢行し、閉幕後も人気が衰えないミャクミャクのアイドルさながらの愛くるしいポーズを撮影した。大阪・関西万博の知的財産を管理する「２０２５大阪・関西万博マスターライセンスオフィス」が１６日、発表した。タイトルは「Ｉｍｙａｋｕｙｏｕ．」（全２２４ページ）で、フェリシモ出版が