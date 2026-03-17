お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の小杉竜一（52）が17日、火曜レギュラーを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に出演。ゲスト出演した「ハイヒール」モモコ（62）の“素顔”を暴露した。人気グルメをかけたクイズ企画では、モモコが一切ボケないことを暴露した小杉。「正解すると即食べる」と、カメラが止まった瞬間の行動が明かされると、モモコは「本番中に“後でインサートを撮ります”って取り上げられ