Ｋ−ＰＯＰ第２世代を代表する女性グループ・４ｍｉｎｕｔｅ（フォーミニッツ）の元メンバー・チョン・ジユンが１３日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「本物のファンたちのページ」の「ショート動画よりもウェブ小説が好きな人々の集まり」にゲスト出演し、現在ウェブ小説家として活動していることを明かした。番組でジユンは、自身について「以前は歌手として活動していて、今はウェブ小説家として活動している」と紹介。「作家活