テレビ通販で夢グループの石田重廣社長の「高くはできませ〜ん」に「安い〜嬉し〜い社長〜」などの掛け合いを展開することでお馴染みの歌手保科有里が17日、Xを更新。愛車の前後左右のドアに、明らかな故意とみられる悪質なひっかき傷が付けられた写真をアップし、被害を報告した上で「人生ムシャクシャしてる人なんだろうな」と、つづった。保科のアップした写真は、保科とみられる人物が写り込むほど磨き上げられたワインレ