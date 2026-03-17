お笑いコンビ、ブラックマヨネーズ吉田敬（52）が17日、カンテレ制作のフジテレビ系情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。番組では沖縄県名護市辺野古沖で平和学習中の船2隻が転覆し、同志社国際高（京都府）の生徒と船長が死亡した事故について伝えた。同志社国際中学・高校の西田喜久夫校長らが17日、京都府京田辺市の同校で記者会見し、事故当日に発令されていた波浪注意報について「（船長側から