フリーアナウンサーの滝川クリステル（４８）のバラエティー出演が発表された。その番組とは、テレビ朝日系「夫が寝たあとに」（火曜・深夜０時１５分）の２９日放送のスペシャル版（午後１０時１５分）。タレント・藤本美貴とお笑いタレント・横澤夏子がＭＣを務める“ママ特化型バラエティー”だ。番組の公式ＳＮＳではこの日、「３月２９日（日）よる１０：１５＃夫が寝たあとに１時間ＳＰゲストは…２児のママ