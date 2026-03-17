大のオリ党として知られるなにわ男子・藤原丈一郎がＭＣを務めるカンテレの新番組「藤原丈一郎の月刊！オリックスＬＯＶＥＲ」（月１回月曜深夜・関西ローカル）が、４月１３日深夜０時１５分からスタートすることが１７日、発表された。月１ペースで藤原がオリックス・バファローズの魅力を深掘りする応援番組。チームの低迷期からオリックスのホームグラウンド・京セラドーム大阪へ通い詰め、デビュー後も忙しい合間を縫って