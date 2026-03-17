俳優・小泉孝太郎が１７日、兵庫・阪急西宮ガーデンズで行われたイベント「阪急西宮ガーデンズ春のお花見会」に出席した。同施設では、６日オープンした「ＡｎｋｅｒＳｔｏｒｅ」から順に話題の１１店舗が営業開始する。２階のメインエントランスでは桜鉢とステージで春の訪れを演出、スカイガーデンでは桜専用に開発されたＳＡＫＵＲＡＴＥＲＡＳで季節の移ろいによって変化する夜桜のライトアップを行うという。白の