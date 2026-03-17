米情報サイト「ファングラフス」は１６日（日本時間１７日）、ＭＬＢが３Ａのパシフィックコーストリーグ（ＰＣＬ）で「チェックスイング（ハーフスイング）チャレンジ」制度を試験導入すると報じた。ＭＬＢなどではバット軌道の追跡技術が導入済みで、これを用いて、打者、投手、捕手がチャレンジできる仕組み。フロリダステートリーグ（ロー１Ａ）などで昨年からテストされていたという。現在ハーフスイングについては、公