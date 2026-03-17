パーソナルゴルフレッスン「チキンゴルフ」を展開する株式会社クリアは、運営メディア「ゴルフの学び舎」にて、２０代以上のゴルファー３３４名を対象に「初心者ゴルファーが不安に感じるゴルフマナー」に関するアンケート調査を実施し、結果を公表した。ゴルフを始めた当初のマナーへの不安について、約９割のゴルファーがマナーに対して不安を感じていたことが分かった。一方で、「全く感じていなかった」と回答したのはわず