【モデルプレス＝2026/03/17】ファミリーマートでは、堀江貴文氏プロデュースの会員制和牛専門店「WAGYUMAFIA」監修のもと開発した、「ポテトチップス ULTRA SPICE」および「ポテトチップス ULTRA GARLIC」を、2026年3月24日（火）から全国のファミリーマート約16,400店にて発売する。【写真】ファミマで「ウマ娘5周年」コラボ決定◆「WAGYUMAFIA」監修ポテチに初のチリ味今回、コラボポテトチップスの新フレーバーとして、唐辛子