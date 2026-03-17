プログラミングの全国大会で優勝／鎌田千記理さん（少6） 高松市に小学校の6年間プログラミングに打ち込んだ女の子がいます。2026年2月にプログラミングの全国大会で優勝し、有終の美を飾りました。 真剣な面持ちでパソコンに向き合うのは、香川大学教育学部付属高松小学校の6年生、鎌田千記理さん。 千記理さんは小学生プログラマーの全国大会に4年連続で進出。ラストチャンスとなる今回、1万件を超える応募か