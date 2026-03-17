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アジア株伸び悩み、トランプが戦争長期化示唆豪中銀は原油次第か 東京時間14:02現在 香港ハンセン指数 26073.62（+239.60+0.93%） 中国上海総合指数 4083.03（-1.76-0.04%） 台湾加権指数 33761.91（+419.40+1.26%） 韓国総合株価指数 5699.22（+149.37+2.69%） 豪ＡＳＸ２００指数 8617.70（+34.32+0.40%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 75881.50（+378.65+0.50%） アジア株は