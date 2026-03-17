東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【豪州】 中銀政策金利（3月）12:30 結果4.10% 予想4.10%前回3.85% ※要人発言やニュース 【イラン情勢】 トランプ米大統領 イラン戦争は間もなく終結するが「今週中」ではない 米中首脳会談を「1カ月」ほど延期するよう要請した ホルムズ海峡巡る支援要請も各国消極的で非常に失望した イラン外相がイランと米国の当局者が対話再開したとの報