快活CLUB（運営：株式会社快活フロンティア）とHISは、初のコラボパックとなるオプショナルプラン『快活CLUB旅支度パック（3時間）』を3月23日からHIS高速バス予約サイト限定で販売開始する。【画像】夜行バス到着後、快活CLUBを利用のイメージ夜行バスは移動中に仮眠でき、交通費の負担も比較的少ないことから、長距離移動の手段として広く利用されているものの、到着時間が早朝になるケースも多く、バスで一晩過ごした後に「