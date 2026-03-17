人気コーラスグループ「純烈」のリーダー・酒井一圭さんがプロデュースする、「純烈」の弟分グループ「モナキ」が公式Xを更新。3月29日(日)に『イオンタウン守谷』で開催予定だった、デビューシングル「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」 発売記念キャンペーンを中止したことを発表しました。【写真を見る】【 純烈の弟分・モナキ 】デビューシングル発売記念キャンペーンが再び中止に「当初の想定を超えるお客さまがご来場